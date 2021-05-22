Seri katilden kan donduran itiraflar! "Öldürdüğüm tüm kadınların cansız bedenini yedim"
Meksika'da tutuklanan 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü itiraf etti. Kadınları öldürdükten sonra yaptıklarını da mahkemede anlatan seri katilin ifadeleri kan dondurdu.İşte o sözler...
Meksika'da 18 Mayıs tarihinde tutuklanan 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede, 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini yediğini itiraf etti.
Meksika'da geçtiğimiz hafta 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador'un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Andres N.'nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından, şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.
Andres N.'nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşıldı. Ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında mahkeme karşısına çıkarılan Andres N.'nin yaptığı itiraf ise dinleyenlerin kanını dondurdu. Mahkemede yaptığı açıklamada Andres N., 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cansız bedenlerini ise yediğini itiraf etti.
Öte yandan kadın cinayetlerinin sık sık yaşandığı ülkede başkent Mexico City, 2021 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 35 kadın cinayetiyle ülkede en çok kadın cinayeti işlenen kent konumunda.
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