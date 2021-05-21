21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Nijerya'da askeri uçak düştü: 8 ölü

Son dakika: Nijerya'da askeri uçak düştü: 8 ölü

... 'nın eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Nijerya'da askeri uçak düştü: 8 ölü

SON DAKİKA HABERİ | Ulusal basında çıkan haberlere göre, askerleri taşıyan uçak Uluslararası Havalimanı'nda düştü.

Kazada aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini henüz bilinmediğini ancak soruşturma başlatıldığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA