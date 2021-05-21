Son dakika: Çin'de 7,4 şiddetinde deprem
Son dakika haberi... Çin’de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DAKİKA | Çin'de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ÇİN ART ARDA 3 DEPREMLE SARSILDI
Gün içinde de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli 1 saat içinde art arda 3 kez sallandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Saat 21.21'de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Saat 21.48'de ise 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanırken, art arda yaşanan sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu.
Depremde can kaybı veya yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Öte yandan Yunnan eyaletine bağlı Ludian ilçesinde 2014 yılının Ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 600'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.
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