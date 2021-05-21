Son dakika: Çin'de 7,4 şiddetinde deprem

Saat 21.21'de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 21.48'de ise 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanırken, art arda yaşanan sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu.