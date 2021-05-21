Son dakika deprem haberi: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gün içinde de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli 1 saat içinde art arda 3 kez sallandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

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