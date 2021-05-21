22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika deprem haberi: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika deprem haberi: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

(USGS) tarafından yapılan açıklamada 'da 5,1 büyüklüğünden bir yaşandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada meydana gelen depremde can kaybı olmadığı da bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'nın Bengkulu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana geldi. (USGS), depremin merkez üssünün Bengkulu eyaletinin 138 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 19,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.

KISA SÜRE ÖNCE DE ÇİN SALLANDI

'de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gün içinde de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli 1 saat içinde art arda 3 kez sallandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Çin'de 7,4 şiddetinde deprem ÇİN'DE 7,4 ŞİDDETİNDE DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA