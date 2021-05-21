Son dakika deprem haberi: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada Endonezya'da 5,1 büyüklüğünden bir deprem yaşandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada meydana gelen depremde can kaybı olmadığı da bildirildi.
Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Bengkulu eyaletinin 138 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
Yerin 19,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.
KISA SÜRE ÖNCE DE ÇİN SALLANDI
Çin'de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gün içinde de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli 1 saat içinde art arda 3 kez sallandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
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