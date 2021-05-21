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Birleşmiş Milletler'den flaş Libya çağrısı

(BM) Özel Temsilcisi , Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı savaşçıların bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Birleşmiş Milletler'den flaş Libya çağrısı

SON DAKİKA HABERİ | Kubis, BM Güvenlik Konseyine bilgilendirmesinde ateşkes, siyasi süreç ve güvenlik alanında ilerleme olsa da Sirte ve ve Misrata arasında sahil yolunun açılması ve yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gibi önemli konularda gelişme kaydedilemediğine dikkati çekti.

ve arasındaki yolun açılmasının daha fazla gecikmesinin taraflar arasında güven inşasına yönelik çabaları ve ateşkesin uygulanmasını baltalayacağını belirten Kubis, "Binlerce paralı savaşçının, yabancı askerin ve silahlı grubun Libya'daki varlığı ve faaliyetleri sadece Libya'nın güvenliğini değil tüm bölgeyi tehdit ediyor." dedi.

Kubis, 'da istikrarının sağlanabilmesi için tüm yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

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