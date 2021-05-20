Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Putin açıklaması

Zelenskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya Ukrayna'yı destekliyor. Savaşın bitmesi için görüşmeler sürüyor ancak bu konuda Rusya'dan olumlu adımlar göremiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundum, o da Moskova'da görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeye dair hazırlıklar başladı" dedi.