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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Putin açıklaması

Karadeniz'deki gerginlik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile görüşeceğini açıkladı. Fransa ve Almanya'nı kendilerini desteklediklerini belirten Vladimir Zelenskiy, "Görüşmeye dair hazırlıklar başladı" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Putin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda buluşacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanı koltuğundaki 2'nci yılının dolmasına istinaden büyük bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında öne çıkan konu başlıklarından biri de Rusya ile ilişkiler oldu.

Zelenskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya Ukrayna'yı destekliyor. Savaşın bitmesi için görüşmeler sürüyor ancak bu konuda Rusya'dan olumlu adımlar göremiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundum, o da Moskova'da görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeye dair hazırlıklar başladı" dedi.

Zelenskiy toplantıda, Ukrayna Milli Bankası müdürünün görevinden alınması, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yılı, politikacılar, yolsuzluk iddialarına adı karışan Sağlık Bakanı'nın görevden alınması ve 23 Ağustos'ta düzenlenecek Kırım Platformu gibi konulara da değindi.

Öte yandan Zelenskiy'nin geçtiğimiz sene devlet başkanlığı görevindeki ilk yılını tamamlaması nedeniyle düzenlediği basın toplantısı 14 saat sürmüşken, bugünkü basın toplantısı ise 2.5 saat sürdü.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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