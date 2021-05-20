İngiltere varyantıyla ilgili son çalışmanın sonuçları belli oldu



GÜNEY AFRİKA BREZİLYA VE HİNDİSTAN VARYANTLARI KKTC'DE GÖRÜLMEDİ

Son aylarda endişe kaynağı olan yeni SARS-CoV-2 varyantları da dünyada yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantları olarak adlandırılan söz konusu varyantların en belirgin özelliği ise bazı aşılara karşı dirençli ve bulaş hızının yüksek olması. Yakın Doğu Üniversitesi'nin açıkladığı SARS-Cov-2 Genom Projesinin sonuçları bu varyantların KKTC'de saptanmadığını da ortaya koydu.