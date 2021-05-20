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Son dakika: BM Filistin için özel oturum düzenleyecek

Son dakika haberleri... , işgal altında tutulan topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: BM Filistin için özel oturum düzenleyecek

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 27 Mayıs'ta özel oturum düzenleyecek.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR İNCELENECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı harekete geçti. Önerge ile Filistin Alt Komisyonu kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonda, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.

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