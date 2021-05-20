Kim Jong-un'dan flaş aşı kararı! Yasakladı
Son dakika haberine göre; Tek parti rejimi ile yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’daki hastanelerde Çin yapımı ilaç ve aşıların kullanımını yasakladı.
Tek parti rejimi ile yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin lider Kim Jong-un'dan oldukça şaşırtıcı bir haber geldi.
Asia News'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.
Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.
DSÖ ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ
Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtmişti.
DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktarmıştı.
Ancak söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından hala sorgulanıyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sızan haberler Kuzey Kore'nin iddiasını çürütecek cinsten.
Zira Kuzey Kore, ülkede hiç koronavirüs vakası olmamasına rağmen Kovid-19 aşısı üretmek için kolları sıvamış durumda.
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