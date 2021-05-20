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Kim Jong-un'dan flaş aşı kararı! Yasakladı

Son dakika haberine göre; rejimi ile yönetilen  dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ’daki hastanelerde yapımı ilaç ve aşıların kullanımını yasakladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Kim Jong-un'dan flaş aşı kararı! Yasakladı

rejimi ile yönetilen dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin lider Kim Jong-un'dan oldukça şaşırtıcı bir haber geldi.

Kuzey Kore'de üst düzey bir yetkilinin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent 'daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.

Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.

DSÖ ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne () ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtmişti.

DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi , 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktarmıştı.

Ancak söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından hala sorgulanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sızan haberler Kuzey Kore'nin iddiasını çürütecek cinsten.

Zira Kuzey Kore, ülkede hiç koronavirüs vakası olmamasına rağmen Kovid-19 aşısı üretmek için kolları sıvamış durumda.

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