Son dakika: BM'den flaş İsrail-Filistin açıklaması

Savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Meydanı'nı da bombaladı. Yaralıların olduğu saldırıda altyapı da büyük zarar gördü.

Gazze'nin güneyindeki Şeyh Aclin bölgesinde bir tarım alanı ile boş bir aracı hedef alan İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde, Refah ve Deyr el-Belah'da bulunan Filistin direniş gruplarına ait üç mevziyi bombaladı.