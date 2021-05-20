20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: BM'den flaş İsrail-Filistin açıklaması

Son dakika: BM'den flaş İsrail-Filistin açıklaması

Son dakika haberleri... BM, 'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Son dakika: BM'den flaş İsrail-Filistin açıklaması

BM, 'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

İSRAİL EVLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırılarda Han Yunus'un Japon Mahallesi'nde ve Refah kentinin Şabura bölgesinde yer alan iki ev hasar gördü.

Savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Meydanı'nı da bombaladı. Yaralıların olduğu saldırıda altyapı da büyük zarar gördü.

Gazze'nin güneyindeki Şeyh Aclin bölgesinde bir tarım alanı ile boş bir aracı hedef alan İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde, Refah ve Deyr el-Belah'da bulunan Filistin direniş gruplarına ait üç mevziyi bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki tarım arazilerine de hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun Beyt Hanun'da gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Öte yandan İsrail botları, Gazze'nin kuzeyinde ve Han Yunus'ta sahil kesimini bombaladı.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA