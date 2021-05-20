Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri kafa kafaya geldi! ABD'den flaş hamle
Karadeniz'de Rusya'yı taciz eden ABD, savaş gemileriyle Güney Çin Denizi'ne de indi. Çin ve ABD gemilerinin kafa kafaya gelmesiyle gerilim yükselirken, dünyanın dikkati bu noktaya çevrildi. Çin'den yapılan açıklamada ABD'nin geri adım atarak savaş gemilerini uzaklaştırdığı belirtildi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Hareket Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Şişa Adaları kara sularına girdiğini belirtti.
"GERÇEK BİR BAŞ BELASI"
PLA'nın, ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Tien, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde "gerçek bir baş belası" olarak nitelendirdi.
Tien, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti.
Öte yandan, ABD Donanmasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, USS Curtis Wilbur gemisinin, uluslararası hukuka uygun olarak, Paracel Adaları civarında "seyir hak ve özgürlüklerini kullandığı" kaydedildi.
GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.
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