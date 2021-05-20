Almanya'dan katil İsrail'e destek! Merkel'den skandal açıklama
Almanya, Filistin halkına bomba yağdıran bebek katili İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Alman hükümeti İsrail'in vahşetini 'meşru müdafaa' olarak tanımlarken, Merkel'in açıklamaları hayrete düşürdü. İsrail'i savunan Merkel, "İsrail'in kendisini savunma hakkı var" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına başladı. Başkent Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşme gerçekleştiren Bakan Maas, düzenlenen ortak basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail'e geldiğini ifade eden Maas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu. Maas, "İsrail, Gazze Şeridi'nden gelecek kabul edilemez saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bizim için İsrail'in güvenliği ve Almanya'daki tüm Yahudilerin güvenliği tartışılamaz bir konudur. Bu konuda İsrail buna her zaman güvenebilir" diye konuştu. "Bölgede İsrail'i imha etmekle tehdit eden devletler ve gruplar olduğu sürece İsrail hükümeti ülkeyi ve halkını koruyabilmelidir" diyen Maas, "Almanya gelecekte de buna katkıda bulunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Maas ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik saldırılarının "orantılı" olduğunu belirtti. İsrail'in meşru müdafaa hakkının bir kısmının "İsrail hedeflerine yönelik saldırıların kaynaklandığı tesislerin faaliyete devam etmesine izin vermemek" olduğunu söyleyen Maas, "Bu açıdan İsrail'in yaptıklarını meşru müdafaa hakkı kapsamında görüyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Maas, şiddetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini, İsrail ve Batı Şeria ziyareti sırasında bunun tesis etmek istediklerini belirterek, "Umarım ateşkes çabaları da başarılı olur. Almanya olarak bu konuda yapabileceğimiz katkıyı yapmak istiyoruz" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi de mevkidaşı Maas'a Alman hükümetinin dayanışma ve desteği için teşekkür ederek, "Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanlığına göre Maas, Kudüs'te Savunma Bakanı Benny Gantz ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de görüşecek. Daha sonra Batı Şeria'da bulunan Ramallah'a geçecek olan Maas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.
ŞANSÖLYE'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
"İsrail'in kendisini savunma hakkı var" diyen Merkel, diplomasinin bölgedeki sorunların çözümü için birincil araç olması gerektiğinin altını çizdi.
Merkel açıklamasında "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyoruz ve bu yüzden attığı adımlarda haklı olduğunu düşünüyoruz. Ama öte yandan bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomatik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ateşkes görüşmelerine Hamas'ın belli bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü Hamas olmadan ateşkes olmaz" ifadelerini kullandı. Merkel, ayrıca Almanya'daki Anti Semitizm'e karşı sıfır tolerans politikasının süreceğini vurguladı.
Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa, başta Orta Doğu gerilimi olmak üzere dünyanın tüm çatışmalarını çözemez."
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE DESTEKLEDİ
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, çocukların hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını savundu.
Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesine ilişkin "İsrail Hava Kuvvetlerinin saldırılarından dolayı Gazze Şeridi'nde bir hafta içinde 90'dan fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Siz (İsrail'in saldırıları konusunda) kendini savunma hakkından ve (Gazze'den atılan füzelerden dolayı) kızgın olduğunuzu söylediniz. Gazze Şeridi'nde çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı da kızgın mısınız?" sorusunu yanıtladı.
Her iki tarafta can kayıplarının olmasının üzücü olduğunu belirten Seibert, "Bir başkasından daha değerli olacak bir hayat yok. Her hayatın bir onuru vardır. Ancak bu duruma doğru giden çok net bir gelişme de var." dedi.
Seibert, İsrail'in kendi vatandaşlarını ve kendini savunma hakkının bulunduğunu iddia etti.
"Bu, kendini müdafaa, bombalama sonucu çocukların öldürülmesini de içeriyor mu? şeklindeki soruya da Seibert, "Silahlı bir çatışmada ölen bir çocuk, hangi tarafta ölürse ölsün her zaman trajedidir. Ben size, bizim bildiğimiz ve dünyanın bildiği Hamas'ın tünellerini okulların yanından geçirme stratejisini, faaliyetlerini doğrudan yerleşim bölgelerinden ve yoğun nüfuslu alanlardan yürüttüğünü söyledim. Hamas bunu yaparken Gazze'deki Filistin halkını rehin alıyor." ifadelerini kullandı.
DW'DEN İKİ YÜZLÜ TUTUM
Almanya'nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladı.
DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderilen yeni bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi (ırkçı politika) olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasakladı.
Sosyal medyada sızdırılan ve paylaşılan iki sayfalık belgede, soykırım mirasının ve Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun ülke anayasasının ve dış politikasının mihenk taşları olmaya devam ettiğinin altı çizildi.
AA'nın DW içerisindeki kaynaklara teyit ettirdiği notta, "DW olarak, İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı.
"İsrail için asla apartheid rejimi diye bahsedilmeyeceği ve sömürgeciliğe veya sömürgecilere atıfta bulunmaktan da kaçınılacağı vurgulanan bilgi notunda "Konuşma ve fikir özgürlüğüne ve insanların ilgili taraflardan herhangi birini eleştirme hakkına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte İsrail'e yönelik eleştiri, İsrail devletini veya Yahudi halkını ve kültürünü lekelemeye, itibarsızlaştırmaya ve gayrimeşru kılmaya çalıştığında antisemitizm haline geliyor." denildi.
Deutsche Welle, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin önyargılı haberciliği nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.
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