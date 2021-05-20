Almanya'dan katil İsrail'e destek! Merkel'den skandal açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına başladı. Başkent Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşme gerçekleştiren Bakan Maas, düzenlenen ortak basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail'e geldiğini ifade eden Maas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu. Maas, "İsrail, Gazze Şeridi'nden gelecek kabul edilemez saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bizim için İsrail'in güvenliği ve Almanya'daki tüm Yahudilerin güvenliği tartışılamaz bir konudur. Bu konuda İsrail buna her zaman güvenebilir" diye konuştu. "Bölgede İsrail'i imha etmekle tehdit eden devletler ve gruplar olduğu sürece İsrail hükümeti ülkeyi ve halkını koruyabilmelidir" diyen Maas, "Almanya gelecekte de buna katkıda bulunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.