18 Mayıs 2021, Salı
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İran'dan ABD'ye İsrail'e silah satışı tepkisi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , abluka altındaki 'ye yönelik ağır saldırılarını sürdüren 'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay veren ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde () saldırıların durdurulması yönündeki çabaları engelleyen ABD yönetimine tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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İran'dan ABD'ye İsrail'e silah satışı tepkisi
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Amerikan yapımı mühimmatlar masum Filistinlilerin üzerine yağarken ABD daha çok çocuğu daha fazla 'hassasiyetle' öldürebilmesi için 'e 735 milyon dolarlık başka 'hassas' füzeler daha veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in 'deki saldırılarıyla ilgili 'nın yapmayı planladığı ortak açıklamayı da engellemesine işaret eden Zarif, "ABD, muhtemel en hafif BMGK açıklamasını dahi engelliyor. İsrail ve destekçisi çirkin yüzlerini gösterirken dünya izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddetiyle başlayan gerilim, bir haftadan uzun süredir 'ye yönelik hava saldırılarıyla devam ediyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı. Yine İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana 'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 20 kişi yaşamını yitirdi.

Bir taraftan çatışmalardan kaygı duyduğunu ifade eden ABD yönetimi, diğer taraftan İsrail'e "kendini savunma hakkı" bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

ABD yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

BMGK'nın Filistin'deki olaylar nedeniyle yapmayı planladığı ortak açıklamalar da iki kez ABD tarafından engellenmişti.

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