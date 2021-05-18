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DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

(), genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalış görülmesine rağmen 7 ülkede artışın sürdüğünü duyurdu. Öte yandan Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 700 bini aşarken can kaybı 127 bine yaklaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalış görülmesine rağmen 7 ülkede artışın sürdüğünü duyurdu.

DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

DSÖ'nün yayımladığı son raporda, Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika'daki vaka sayılarında yüzde 20'den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

Raporda, kıtadaki ölüm rakamlarında azalış olmasına rağmen Hindistan ve dünyanın diğer yerlerinde kaydedilen rakamların Afrika için bir risk oluşturduğuna yer verildi.

DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

Sağlık çalışanlarındaki vaka sayılarının halen endişe verici olduğuna işaret edilen raporda Afrika ülkeleri aşılama çalışmalarını sürdürmeye ve tüm kamu sağlığı önlemlerini almaya davet edildi.

DSÖ'den yeni rapor! 7 ülkede vakalar tırmanışta!

Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 700 bini aşarken can kaybı 127 bine yaklaştı.

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