Avusturya'da skandal: Devlet binalarına İsrail bayrağı astılar!

KURZ, FİLİSTİN BAYRAĞI PAYLAŞAN SİYASETÇİYİ İHRAÇ ETTİRMİŞTİ

Avusturya'da Filistin bayrağını sosyal medyada paylaşan bir siyasetçi de Başbakan Kurz'un partisinden ihraç edilmişti.

Siyasetçi Resul Yiğit "Eğer bir ülkede bir başbakan, devletin resmi dairesinde bir başka ülkenin bayrağını asabiliyor ve bunu sloganlaştırabiliyorsa, biz de hem siyasetçi hem de halk olarak fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebileceğimiz ümidindeydim ama maalesef anlaşılan öyle değilmiş" diyerek ihraç kararına tepki göstermişti.