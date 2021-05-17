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Son dakika: ABD'den İsrail'in "Hamas" iddiasına yalanlama: Herhangi bir kanıt göremedik

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında ’ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: ABD'den İsrail'in Hamas iddiasına yalanlama: Herhangi bir kanıt göremedik

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Danimarka ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ve Filistin yönetimine seslenerek sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Blinken, "ASD, şiddetin artmasından, çocukların enkazdan çıkarılmasından, yüzlerce insanın ölmesinden yaralanmasından endişe duyuyor. Gazetecilerin ve sağlık personelinin risk altında olmasından da endişeliyiz. Filistinliler ve İsrailliler, güven içinde yaşama hakkına sahip" dedi. Her iki tarafı da sivillerin korunması konusunda uyaran ABD'li Bakan, "Bu şiddet döngüsünü sona erdirmek için yoğun diplomasiye devam edeceğiz. Tarafların ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.



"MEDYA BİNASINDA HAMAS'IN FAALİYET GÖSTERDİĞİNE DAİR KANIT YOK"
Blinken, İsrail tarafından hafta sonu Hamas ofislerinin bulunduğu iddiası ile vurduğu medya binasına değinerek, Hamas'ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini sözlerine ekledi.

İsrail Gazzede bulunan medya binasını vurdu İSRAİL GAZZE'DE BULUNAN MEDYA BİNASINI VURDU

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