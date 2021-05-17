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İsrail'in bombaladığı evden çıkan çocuk şoka girdi! Korkusu gözlerine yansıdı

Terör devleti , ’de çocukları öldürmeye devam ediyor. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında evi bombalanan bir çocuk şoka girdi. Çocuğun yaşadığı dehşet ise kameralara yansıdı ve adeta izleyenlerin yüreğini yaktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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İsrail'in bombaladığı evden çıkan çocuk şoka girdi! Korkusu gözlerine yansıdı

'in 10 Mayıs'tan bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti.

1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında anne babalarını ve tüm yakınlarını kaybeden sayısız çocuk bulunuyor.

Saldırılarda bölgede bulunan masum çocukların atılan bombaların ve ortaya çıkan yıkımın şahidi olmaları insanlık adına korkunç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Gazze'de yaşayan ve daha henüz bir bebek olan bu çocuğun yaşananlar esnasında geçirdiği şok kameralara yansıdı.

Küçücük gözlerinden yayılan korku dolu bakışlar ve yaşadığı korkuyla girdiği şok anı savaşın çirkin yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

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