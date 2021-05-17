İsrail'in bombaladığı evden çıkan çocuk şoka girdi! Korkusu gözlerine yansıdı
Terör devleti İsrail, Filistin’de çocukları öldürmeye devam ediyor. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında evi bombalanan bir çocuk şoka girdi. Çocuğun yaşadığı dehşet ise kameralara yansıdı ve adeta izleyenlerin yüreğini yaktı.
KÜÇÜK ÇOCUK ŞOKA GİRDİ
İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında anne babalarını ve tüm yakınlarını kaybeden sayısız çocuk bulunuyor.
Saldırılarda bölgede bulunan masum çocukların atılan bombaların ve ortaya çıkan yıkımın şahidi olmaları insanlık adına korkunç görüntüler ortaya çıkarıyor.
Gazze'de yaşayan ve daha henüz bir bebek olan bu çocuğun yaşananlar esnasında geçirdiği şok kameralara yansıdı.
Küçücük gözlerinden yayılan korku dolu bakışlar ve yaşadığı korkuyla girdiği şok anı savaşın çirkin yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.
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