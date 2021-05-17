AB'den flaş İsrail-Filistin açıklaması! İsrail'e yaptırım uygulanacak mı?

"İsrailliler ve Filistinliler güvenlik, özgürlük ve demokrasi içinde yaşama hakkına sahiptir. Hamas'ın İsrail'deki sivil hedeflere ayrım gözetmeden füze fırlatmasından sonra sadece AB değil, uluslararası camianın çoğunca yapılan son açıklamalar bu eylemi reddetmiştir. Bu, terörist bir eylemdir. Sivilleri kasten hedef almıştır ve kabul edilemez."

Stano, İsrail'in meşru savunma hakkını tanırken bunun yanı sıra İsrail'in askeri operasyonunun "orantılı ve uluslararası insani hukuka uygun" olması gerektiğini ifade etti.