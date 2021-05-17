Terör devleti İsrail'in saldırısında anne ve babalarını kaybeden çocuklar dünyaya seslendi: Biz çocuğuz

KIYAFETLERİMİZ BİLE BİZE AİT DEĞİL

Saleema el-Attar ise İsrail bombadırmanına uykuda yakalandıklarını ifade ederek, "Evimizdeydik, bombalamanın yoğunluğundan dolayı pencereler başımıza çarpıyordu, bu yüzden yanımıza hiçbir şey almadan kaçtık. İsrailliler evlerimizi yıktığı için okullara başvurduk. Yanımıza hiçbir şey almadık. Kıyafetlerimiz bile bize ait değil. Çıplak ayakla ölümden kaçtık" dedi.