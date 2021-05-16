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İtalya’nın Covid-19 mücadelesinde son durum! Ölü ve vaka sayısı...

’da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 748 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 159 bin 122'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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İtalya’nın Covid-19 mücadelesinde son durum! Ölü ve vaka sayısı...

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 202 bin 573 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 748 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 159 bin 122'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 603 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 328 bin 882 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 26 kişi azalarak bin 779'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 27 milyon 11 bin 116 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 475 bin 672 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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