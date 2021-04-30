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Son dakika: İsrail'de Yahudilerin bayram kutlaması felakete dönüştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri... 'in kuzeyinde, Yahudilerin 'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu en az 38 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza öncesi kayda alınan görüntülerde, felakete davetiye çıkartıldığı anlaşılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: İsrail'de Yahudilerin bayram kutlaması felakete dönüştü: Çok sayıda ölü var

acil yardım servisi 'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki 'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi.

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Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, en az 38 kişinin öldüğü belirtildi.

Bölgeye ayrıca durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterlerin de yönlendirildiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Yahudilere ait 'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR!

Gelen son dakika bilgisine göre bölgede en az 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın vehametini gözler önüne seren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü. Olay sonrası ilk belirlemelere göre, 38 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

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Söz konusu kazadan önce kayda alınan görüntülerde, platformun üzerinde yüzlerce kişinin eğlendiği ve kazaya davetiye çıkardığı görülüyor.

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