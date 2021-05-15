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Son dakika: AP Başkanı Gary Pruitt'ten İsrail'e tepki: Dehşete düştük!

Son dakika haberi... AP Başkanı , ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika: AP Başkanı Gary Pruitt'ten İsrail'e tepki: Dehşete düştük!

SON DAKİKA HABERİ | AP'nin Başkan ve CEO'su Gary Pruitt, ordusunun 'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

, Gazze'de içinde AP ve merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.

İSRAİL ORDUSU, AP İLE AL-JAZEERA'NIN OFİSİNİN DE OLDUĞU BİNAYI YERLE BİR ETTİ

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

İsrail 13 katlı medya binasını vurdu! O anlar kamerada İSRAİL 13 KATLI MEDYA BİNASINI VURDU! O ANLAR KAMERADA

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