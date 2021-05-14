Filistin'den ABD'ye sert tepki! Joe Biden'dan "çocukları da düşünüyoruz" açıklaması!

GÜVENLİKLERİNDEN KORKMAK ZORUNDA KALMAMALI

Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.