14 Mayıs 2021, Cuma
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Filistin'den ABD'ye sert tepki! Joe Biden'dan "çocukları da düşünüyoruz" açıklaması!

tarafından yapılan açıklamada 'nin 'in saldırıları sonrası tavrına son derece sert tepki gösterildi. Açıklamada "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması , ve 'teki katliamlara yol açtı." ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı ise konuya ilişkin "Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de 126 kişinin şehit olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Filistin'den ABD'ye sert tepki! Joe Biden'dan çocukları da düşünüyoruz açıklaması!

tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT SAYISI GİDEREK YÜKSELİYOR

'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Başkanı , "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

, 'da nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama konusunda yazılı açıklama yaptı ve eşi ile kendisinin bu kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

MÜSLÜMANLAR İÇİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

GÜVENLİKLERİNDEN KORKMAK ZORUNDA KALMAMALI

Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

ABD Başkanı Biden, bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için Filistinliler, İsrailliler ve diğer bölgesel ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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