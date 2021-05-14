14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den İngiltere uçuşları için yeni karar

THY'den İngiltere uçuşları için yeni karar

(),  çıkışlı  uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
THY'den İngiltere uçuşları için yeni karar

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA