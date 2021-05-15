15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek

İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek

Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 13 ülkeden gelen yolcular için kaldırıldı. Daha önce belirlenen ülkelerde adı geçen İsrail ise listeden çıkartıldı. İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan NOTAM'da şöyle denildi: "15 Mayıs itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmaları istenmeyecek" denildi.

Bu arada daha önce PCR testi zorunluluğu kaldırılan ülkeler içinde bulunan İsrail ise yeni yayımlanan NOTAM'dan çıkartıldı.

İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA