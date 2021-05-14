14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti

Son dakika haberleri... İsrail'in Mescid-i Aksa'dan sonra Gazze'ye saldırması üzerine THY'den flaş bir hamle geldi. Türkiye'nin dünya çapındaki markası THY, Tel Aviv seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti.

İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.

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