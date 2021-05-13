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Roketler peş peşe ateşlendi! İsrail'den son dakika görüntüleri

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Giriş: 13.05.2021 22:57
Güncelleme:13.05.2021 22:58
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ve Shfela bölgesine yoğun bir roket saldırısı başlatıldı. Atılan roketler İsrail'in hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Son dakika gelişmesine ait görüntüler...

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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