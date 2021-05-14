Son dakika: Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu tehditlerine devam ediyor: Ağır bedel ödeteceğiz
Son dakika haberi... Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'ye yönelik kara operasyonunun başlatılmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödeteceklerini söyleyerek tehditlerine devam etti.
Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.
Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elon Musk tweet attı, ortalık yıkıldı! Bitcoin'i bıraktı, çöküş başladı! Düşüş ivmesine girdi...
- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...
- 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devler sorgulama...
- Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?
- Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...
- Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...
- Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...
- Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...
- Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...
- Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...
- Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?