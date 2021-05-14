14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu tehditlerine devam ediyor: Ağır bedel ödeteceğiz

Son dakika haberi... Katil 'in Başbakanı , skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. 'ye yönelik kara operasyonunun başlatılmasının ardından 'dan paylaşımda bulunan Netanyahu, 'a ağır bedel ödeteceklerini söyleyerek tehditlerine devam etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu tehditlerine devam ediyor: Ağır bedel ödeteceğiz

Netanyahu, ordusunun abluka altındaki 'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, 'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

İsrail’den Gazze’ye kara harekatı İSRAİL'DEN GAZZE'YE KARA HAREKATI

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