İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. Son dakika gelişmesine göre işgalci İsrail güçlerinin havadan Gazze'yi vurduğu ve çok şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen insanlık dışı saldırılarda 27'si çocuk 103 Filistinli şehit olmuş, 600'ye yakın kişi ise yaralanmıştı.

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