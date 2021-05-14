ABD'den 'maskeye veda' kutlaması | Merhaba özgürlük!

SALGINLA MÜCADELEYE 7.4 MİLYAR DOLARLIK FON



ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.