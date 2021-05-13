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Son dakika | İsrail'e roket yağmuru! Yoğun bombardıman var

Son dakika haberi...Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Güney Lübnan'dan 'e 3 roket atıldığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri haberi doğruladı. Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ve Shfela bölgesine yoğun bir roket saldırısı başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ve Shfela bölgesine yoğun bir roket saldırısı başlatıldı.

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