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İsrail’den asker hamlesi! Orduya çağrıldılar

Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi. Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, , ve 'nda görev alması bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İsrail’den asker hamlesi! Orduya çağrıldılar

-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi.

NEREDE GÖREV YAPACAKLAR?

Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, , ve 'nda görev alması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail'in Şeridi'ne kara harekatını değerlendirdiği iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

(IDF) Sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.

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GAZZE'DEN İSRAİL'E BİN 750 ROKET ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

IDF tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana 'nden İsrail'e bin 750 roket atıldığını öne sürülerek, 300 roketin ise İsrail'e ulaşamadığı iddia edildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 87'YE YÜKSELDİ

tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıklamıştı.

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