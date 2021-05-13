İsrail’den asker hamlesi! Orduya çağrıldılar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.

GAZZE'DEN İSRAİL'E BİN 750 ROKET ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ



IDF tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 750 roket atıldığını öne sürülerek, 300 roketin ise İsrail'e ulaşamadığı iddia edildi.