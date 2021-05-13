Son dakika | Biden işaret fişeğini yaktı! Dikkat çeken Rusya açıklaması: "İnanmıyoruz ancak..."

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, siber saldırıya uğrayan petrol boru hattına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Söz konusu boru hattının dün akşam itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini anımsatan Biden, hattın hizmet verdiği pazarların çoğuna akaryakıt akışının başladığını ve tam kapasiteye ulaşılacağını bildirdi.

Colonial Pipeline'nın daha önce tamamen hiç kapatılmadığına işaret eden Biden, hattın tamamen operasyonel olmasının biraz zaman alacağını ve bu süreçte bazı aksaklıkların olabileceğini dile getirdi.

SÜRÜCÜLERE PANİK YAPMAMA ÇAĞRISI

Biden, operasyonların hafta sonu itibarıyla normale dönmesinin beklendiğini belirterek, sıkıntıları gidermek ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için önlemler aldıklarını anlattı.

Akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle istasyonlarda oluşan sıralara değinen Biden, sürücülere "panik yapmamaları" çağrısında bulundu. Biden, "Önümüzdeki birkaç gün için ihtiyacınız olandan daha fazla benzin almayın, bu durumun hafta sonu ve önümüzdeki haftanın başlarında iyileşmeye başlamasını bekliyoruz. Panik alımları süreci sadece yavaşlatacaktır." dedi.

Akaryakıt istasyonu işletmecilerinden de bu süreçten faydalanmamalarını isteyen Biden, bu durumdan etkilenen eyaletlerde fiyat artışlarını durdurmak için valilerle birlikte çalışacaklarını, bu durumun maddi kazanç için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

SALDIRININ YAPILDIĞI YER OLARAK RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Biden, saldırının kaynağına ilişkin, "Rus hükümetinin bu saldırıya karıştığına inanmıyoruz. Ancak saldırıyı yapan suçluların Rusya'da yaşadığına inanmak için güçlü nedenlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildiren Biden, fidye yazılım ağlarına karşı kararlı adımlar atılması konusunda Moskova ile doğrudan iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Biden, petrol boru hattına düzenlenen siber saldırının ülkenin altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Ülkede siber güvenliğin iyileştirilmesine dair dün bir kararname imzaladığını anımsatan Biden, söz konusu kararnamenin federal kurumların özel sektörle daha yakın çalışması, bilgi paylaşımı yapılması, siber güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi gibi konuları içerdiğini sözlerine ekledi.