ABD bütçesi Nisan ayında 226 milyar dolar açık verdi!
ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 226 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,2 azalarak 664,8 milyar dolara gerilerken, bütçe gelirleri yüzde 81,6 artışla 439,2 milyar dolar çıktı.
7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,9 TRİLYON DOLARA ULAŞTI
Ülkede, 2021 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,4 artarak 1,9 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Mali yılın 7 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 4,1 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 16,1'lik artışla 2,1 trilyon dolar oldu.
ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
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