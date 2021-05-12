ABD bütçesi Nisan ayında 226 milyar dolar açık verdi!

7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,9 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkede, 2021 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,4 artarak 1,9 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 7 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 4,1 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 16,1'lik artışla 2,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

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