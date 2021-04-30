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Almanya'da büyük skandal! 1 kişiye 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı

Koronavirüse karşı sıkı bir çalışma yürüten 'da aşılama sürecinde skandal bir olaya imza atıldı. Covid-19 aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz - aşısı yapıldı. Hata fark edilince aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Almanya'da büyük skandal! 1 kişiye 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı

'da bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz yerine beş doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Alman yetkililer söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Skandal olay, - eyaletinin başkenti 'deki aşılama merkezinde yaşandı.

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5 DOZ AŞI SKANDALI!

adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı.

KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, hatanın kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi.

/ ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyretiliyor.

AŞILAMA KAMPANYASI HIZ KAZANDI

Üçüncü dalga nedeniyle olağanüstü kısıtlamaların uygulandığı Almanya'da son 24 saat içinde 24 bin 329 yeni vaka görüldü. Halen enfekte olanların sayısı 303 bin 600. Son 24 saat içinde 306 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana ölümlerin sayısı 82 bin 850'ye yükseldi. Almanya'da aşı tedariğinde ve dağıtımında yaşanan zorluklar ve gecikmeler nedeniyle uzun süre ağır ilerleyen aşılama süreci ise son günlerde hız kazandı. Dün sadece bir günde, Almanya genelinde, 916 bin 388 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar Almanya nüfusunun yüzde 26,9'u en az bir doz aşısı oldu. Tam koruma için gerekli aşıları tamamlamış olanların oranı ise sadece yüzde 7,7.

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