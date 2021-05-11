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AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa'da bacağından vuruldu
Son dakika haberi.. Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Turgut Alp Boyraz, yaşadığı o dehşet anlarını A Haber'de anlattı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Turgut Alp Boyraz, yaşadığı o dehşet anlarını A Haber'de anlattı.