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AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa'da bacağından vuruldu

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Giriş: 11.05.2021 00:01
Güncelleme:11.05.2021 00:30
Son dakika haberi.. Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Turgut Alp Boyraz, yaşadığı o dehşet anlarını A Haber'de anlattı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Turgut Alp Boyraz, yaşadığı o dehşet anlarını A Haber'de anlattı.

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