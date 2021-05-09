NASA'dan Çin roketi tepkisi! Çin roketi nereye düştü?

NASA'DAN SERT ELEŞTİRİ

Amerikan Havacılık ve uzay Dairesi (NASA), konuyla ilgili yayınladığı açıklamada 'sorumluluğunu yerine getirememek' ile suçladı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, geçtiğimiz saatlerde uzay ajansının internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Uzay yolculuğu yapan ülkeler, uzay nesnelerinin Dünya'ya geri getirilmesinde insanlara yönelik riskleri en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır.'