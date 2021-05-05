05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Donald Trump yeniden aday olacak mı? Herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi

Donald Trump yeniden aday olacak mı? Herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi

Eski Başkanı katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda yeniden aday olabileceğine yönelik ifadeler kullandı. Trump "Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Donald Trump yeniden aday olacak mı? Herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi

Eski Başkanı katıldığı bir televizyon programında, 2024'deki Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Başkanlık görevini 'a devretmesinin ardından 2024'deki seçimlerde aday olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. Trump, Candace Owens'ın sunduğu bir televizyon programında, 2024 Başkanlık seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüp düşünmediğine dair sorulan soruya Trump, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Bildiğiniz gibi, çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar" dedi.

Seçim kampanyasının mali yüküne işaret eden Trump, "Kampanya finansmanı nedenlerinden dolayı biliyorsunuz, bunu gerçekten çok erken yapamazsınız çünkü tamamen farklı bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Trump, "Aksi takdirde, size çok mutlu olacağınız bir cevap vereceğimi düşünüyorum. Bu yüzden buna çok, çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Tek söyleyeceğim, bizi izlemeye devam edin" dedi.

Donald Trump yeni parti kuruyor! DONALD TRUMP YENİ PARTİ KURUYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA