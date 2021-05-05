ABD'nin Venezuela planı! Ortak çalışacaklar

Blinken, Venezuela üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Zalim Maduro rejimi sistematik olarak vatandaşların haklarını baskı altına aldı." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin insanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacak kadar kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Blinken, "Bölgedeki ortaklarımızla, hem Venezuela halkının acılarını dindirmek hem de rejime baskı yapmak üzere birlikte çalışacağız. Böylece ülke demokrasiye barışçıl bir şekilde dönebilir" dedi.

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