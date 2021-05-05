05 Mayıs 2021, Çarşamba
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ABD'nin Venezuela planı! Ortak çalışacaklar

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı , Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı devam ettirmek üzere bölgedeki ABD ortakları ile çalışacaklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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ABD'nin Venezuela planı! Ortak çalışacaklar

Amerika Kıtaları Konseyi'nin bu yıl 51'incisini düzenlediği Yıllık Üzerine Washington Konferansı'na görüntülü mesaj yollayan Blinken, Latin Amerika bölgesine ilişkin üç önceliklerinin bulunduğunu, bunların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirmek, ekonomik kalkınmaya ve küresel iklim değişikliğini önleme çabalarına destek vermek ve bölgedeki demokrasi ve insan haklarını korumak olduğunu kaydetti.

Blinken, Venezuela üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Zalim Maduro rejimi sistematik olarak vatandaşların haklarını baskı altına aldı." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin insanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacak kadar kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Blinken, "Bölgedeki ortaklarımızla, hem Venezuela halkının acılarını dindirmek hem de rejime baskı yapmak üzere birlikte çalışacağız. Böylece ülke demokrasiye barışçıl bir şekilde dönebilir" dedi.

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