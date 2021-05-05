ABD'nin Venezuela planı! Ortak çalışacaklar
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı devam ettirmek üzere bölgedeki ABD ortakları ile çalışacaklarını söyledi.
Amerika Kıtaları Konseyi'nin bu yıl 51'incisini düzenlediği Yıllık Latin Amerika Üzerine Washington Konferansı'na görüntülü mesaj yollayan Blinken, Latin Amerika bölgesine ilişkin üç önceliklerinin bulunduğunu, bunların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirmek, ekonomik kalkınmaya ve küresel iklim değişikliğini önleme çabalarına destek vermek ve bölgedeki demokrasi ve insan haklarını korumak olduğunu kaydetti.
Blinken, Venezuela üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Zalim Maduro rejimi sistematik olarak vatandaşların haklarını baskı altına aldı." ifadesini kullandı.
Maduro yönetiminin insanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacak kadar kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Blinken, "Bölgedeki ortaklarımızla, hem Venezuela halkının acılarını dindirmek hem de rejime baskı yapmak üzere birlikte çalışacağız. Böylece ülke demokrasiye barışçıl bir şekilde dönebilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...
- Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...
- Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak?