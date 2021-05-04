04 Mayıs 2021, Salı
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ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin açıklaması! ''Umudum bu yönde''

Son dakika haberleri... Başkanı , haziran ayında 'ya yapacağı ziyaret kapsamında ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Umudum ve beklentim bu yönde." açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin açıklaması! ''Umudum bu yönde''
, 'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haziran ayında 'deki ve 'daki zirvelerine katılacağı açıklanan Biden'a bir gazeteci, " ziyaretinizde Putin ile görüşecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Biden ise "Umudum ve beklentim bu yönde." yanıtını verdi.

"HİNDİSTAN İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Öte yandan Biden, son günlerde Kovid-19 vaka ve ölümlerinin ciddi derecede arttığı 'a da yardım malzemeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Hindistan için yapabileceklerimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki Kovid-19 aşılarının hangi ülkelere dağıtılacağının sorulması üzerine ise Biden, bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ve şu anda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

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