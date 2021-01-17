ABD'de yer yerinden oynayacak! Donald Trump yeni parti kuruyor: Mustafa Tanyeri partinin yeni adını ve amblemini canlı yayında açıkladı
A Haber ekranlarına konuk olan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD'de yaşanan 6 Ocak Kongre baskını ve 20 Ocak tarihindeki yemin töreni hakkında değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'a giden yolların 24 Ocak tarihine kadar tel örgülerle kapatıldığını söyleyen Tanyeri, yemin töreninin iptal edilme ihtimalinin ülke genelinde konuşulduğunu belirtti. Trump'ın bundan sonraki hamlelerine de değinen Tanyeri flaş bir iddiada bulundu. Trump'ın yeni bir parti kuracağını söyleyen Tanyeri, partinin ismini ve amblemini de canlı yayında söyledi.
A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri ABD'deki sürece yönelik flaş iddialarda bulundu.
BEYAZ SARAY YOLLARI KAPATILDI
Beyaz Saray'a giden yollara tel örgüyle duvarlar örüldüğünü söyleyen Tanyeri, Saray'a giden yolların 24 Ocak tarihine kadar kapatıldığını ifade etti.
TÖREN İPTAL EDİLEBİLİR
ABD'de son ana kadar yemin töreninin iptal edilme ihtimalini konuşulduğunu belirten Tanyeri, 20 Ocak sonrası ABD'yi bekleyen sürece değindi.
BASKINI TRUMP ORGANİZE ETMEDİ
6 Ocak'taki Kongre'ye yapılan baskının tiyatro olduğunu söyleyen Tanyeri, bu baskını Trump'ın organize etmediğini ifade etti. Tanyeri ayrıca Trump'ın istemesi durumunda 2024 yılındaki seçimlerde aday olabileceğini belirtti.
FBI NASIL YAKALAYACAK?
FBI tarafından Kongre baskınında yer alan kişilerin fotoğraflarının sokaklara asıldığını ve gören kişilerin ihbar etmesinin istendiğini söyleyen Tanyeri, FBI'ın Kongre baskınında yer kişiler arasında telefon taşıyanları tek tek tespit edebileceğini ifade etti.
TRUMP'IN PARTİSİNİN ADINI AMBLEMİNİ AÇIKLADI
Trump'ın önünde iki yol olduğunu belirten Tanyeri, ilk seçeneğin Trump'ın partisinden ayrılarak kurmayı planladığı "Patriot Partisi" adındaki yapıyı oluşturması olduğunu belirtti. Tanyeri, Trump'ın yeni partisini "Cumhuriyetçilerin içinden çıkan milliyetçiler" olarak tanımladı. Bu konuda Trump'ın özel avukatından da bir sinyal geldiğini belirten Tanyeri, Trump'ın yeni partisinin ambleminin "aslan" olacağını ifade etti.
JOE BIDEN'IN TAVRI NE OLACAK?
Burada kritik önem taşıyan durumun Joe Biden hükümetinin Trump'a yönelik tavrı olacağını vurgulayan Tanyeri, sosyal medya şirketlerinin Trump'a uyguladığı sansürü hatırlattı.
BÜYÜK DESTEK VAR
Trump'ın köşeye çekilmeyeceğini söyleyen Tanyeri, Trump'ın yeni parti konusunda büyük bir ivme yakaladığını söyledi.