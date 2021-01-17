TRUMP'IN PARTİSİNİN ADINI AMBLEMİNİ AÇIKLADI

Trump'ın önünde iki yol olduğunu belirten Tanyeri, ilk seçeneğin Trump'ın partisinden ayrılarak kurmayı planladığı "Patriot Partisi" adındaki yapıyı oluşturması olduğunu belirtti. Tanyeri, Trump'ın yeni partisini "Cumhuriyetçilerin içinden çıkan milliyetçiler" olarak tanımladı. Bu konuda Trump'ın özel avukatından da bir sinyal geldiğini belirten Tanyeri, Trump'ın yeni partisinin ambleminin "aslan" olacağını ifade etti.