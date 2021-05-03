Dünyada koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor I O ülkede sadece tek kişi öldü! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'DE SON DURUM

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 577 bin 46 olarak kayıtlara geçti. California 3 milyon 744 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 897 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 242 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 939 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 358 ve Texas'ta 50 bin 290 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 147 milyona yakın kişiye ilk doz, 103 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.