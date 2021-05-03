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Dünyada koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor I O ülkede sadece tek kişi öldü! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 153 milyona yaklaşırken toplam 3 milyon 250 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 kişi artarak 591.102'ye yükseldi. 'de ise bugün sadece bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Dünyada koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor I O ülkede sadece tek kişi öldü! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 153 milyona yaklaşırken, toplam 3 milyon 250 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 577 bin 46 olarak kayıtlara geçti. California 3 milyon 744 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 897 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 242 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 939 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 358 ve Texas'ta 50 bin 290 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 147 milyona yakın kişiye ilk doz, 103 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

ABD 591,102

BREZİLYA 407,775

HİNDİSTAN 220,671

MEKSİKA 217,233

İNGİLTERE 127,539 (Son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti)

İTALYA 121,433

RUSYA 111,198

FRANSA 104,819

ALMANYA 83,904

İSPANYA 78,216

TÜRKİYE 41.191 ( Türkiye dünya sıralamasında can kaybı açısında 19.sırada bulunuyor)


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