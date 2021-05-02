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Türkiye'nin Afrika'ya dönüşü İtalyanları korkuttu

Insıde Over adlı internet sitesi Başkan Erdoğan'la birlikte yeniden güçlenen - ülkeleri bağlarına değindi. Yazıda, Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gittiği, bunun " ve gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Türkiye'nin Afrika'ya dönüşü İtalyanları korkuttu

, Başkan liderliğinde, çevresinde en çok sözü dinlenen ülkeler arasına girdi. Coğrafi olarak Türkiye'den uzak olan ülkelerle zayıflayan bağlar, Başkan Erdoğan'ın yıllar süren çaba ve uğraşları sonucunda yeniden tesis edildi.

Son olarak Insıde Over adlı internet sitesinde yer alan bir makalede, " sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesini benimseyen 'nın, söz konusu kıtada giderek artan varlığına dikkat çekildi.

"OSMANLILAR YENİDEN KITADA"
Yazıda, "Osmanlılar yeniden kıtaya girdi" denilerek, Türkiye'nin Afrika'da inşa ettiği ve etmekte olduğu "ileri karakolları" bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gittiği, bunun " ve gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek" olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın benimsediği dış politika sayesinde Türkiye'nin "Françafrique" olarak nitelendirilen ve 'nın 'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiği kaydedildi.

Geçmişte sömürgesi altında kalan için "İtalya ve Somali'nin kaderi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor" ifadesi kullanılarak, bu durumun nedenlerinden birinin "Türkiye'nin dinamizmi" olduğunun altı çizildi.

Yazıda, Somali'yle ilgili "Türkiye, pekiştirilmiş ve önceden var olan İtalyan kalesine karşı kendine yer açmayı inanılmaz bir şekilde başardı." denildi.

"EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİ SOMALİ'DE"
Türkiye'nin kıtada 2011 yılından itibaren dikkat çekici ve yoğun yatırım yapmaya başladığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerde olduğu bildirildi.

2017 yılında Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün açıldığı hatırlatılarak, "400 hektarlık bir alanı kaplayan, asker ve öğrenciler dahil bin kişilik bir yapı." ifadesi kullanıldı.

Somali'deki üssün Ankara'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü özelliğini taşıdığına vurgu yapıldı.

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