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Ermeni askerlerin yenilgi acısı! Dağlık Karabağ sınırında provokasyon

sınırında Ermeni askerler,  sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Ermeni askerlerin yenilgi acısı! Dağlık Karabağ sınırında provokasyon

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi.

Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi.

Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

Ermeni askerlerin yenilgi acısı! ERMENİ ASKERLERİN YENİLGİ ACISI!
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