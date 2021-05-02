Alman basınından Türk polisine alçak saldırı

Avrupa'nın, her fırsatta Türkiye hakkındaki algı oluşturma girişimleri devam ediyor. Bunun bir örneğine Almanya merkezli Bild gazetesi tarafından imza atıldı. Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma dönemine denk geldi.