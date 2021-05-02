Rusya'dan Sudan'a baskı! Savaş gemisi Port Sudan limanına demirledi

ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette iki ülke, askeri alanda eğitim ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.