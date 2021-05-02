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Rusya'dan Sudan'a baskı! Savaş gemisi Port Sudan limanına demirledi

’ya ait bir savaş gemisi ’ın doğusundaki limanına yanaştı. Rus savaş gemisinin ziyaretinin, Sudanlı yetkililerin, yönetimi ile 'deki Port Sudan kentinde savaş gemileri için askeri üs inşası anlaşmasını iptal ettiği açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Rusya'dan Sudan'a baskı! Savaş gemisi Port Sudan limanına demirledi

Rudani gazetesinin haberine göre, Rus Donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi, dün ülkenin doğusundaki limanına demirledi.

SAVAŞ GEMİLERİ İÇİN "ASKERİ ÜS" GERİLİMİ

Rus savaş gemisinin ziyaretinin, Sudanlı yetkililerin, yönetimi ile 'deki Port kentinde savaş gemileri için askeri üs inşası anlaşmasını iptal ettiği açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

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ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ

Askeri darbeyle 'da devrilen eski 'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette iki ülke, askeri alanda eğitim ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

RUSYA'DAN VE SUDAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Kızıldeniz'de Rus askeri üssü kurulmasını kapsayan askeri anlaşmayı dondurmaya karar verdiğini söylemişti.

'nın Büyükelçiliği, 29 Nisan'da Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı.

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