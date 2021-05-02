Rusya'dan Sudan'a baskı! Savaş gemisi Port Sudan limanına demirledi
Rusya’ya ait bir savaş gemisi Sudan’ın doğusundaki Port Sudan limanına yanaştı. Rus savaş gemisinin ziyaretinin, Sudanlı yetkililerin, Moskova yönetimi ile Kızıldeniz'deki Port Sudan kentinde savaş gemileri için askeri üs inşası anlaşmasını iptal ettiği açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
Rudani gazetesinin haberine göre, Rus Donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi, dün ülkenin doğusundaki Port Sudan limanına demirledi.
SAVAŞ GEMİLERİ İÇİN "ASKERİ ÜS" GERİLİMİ
Rus savaş gemisinin ziyaretinin, Sudanlı yetkililerin, Moskova yönetimi ile Kızıldeniz'deki Port Sudan kentinde savaş gemileri için askeri üs inşası anlaşmasını iptal ettiği açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ
Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette iki ülke, askeri alanda eğitim ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.
RUSYA'DAN VE SUDAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR
İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Kızıldeniz'de Rus askeri üssü kurulmasını kapsayan askeri anlaşmayı dondurmaya karar verdiğini söylemişti.
Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, 29 Nisan'da Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı.
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