ABD'de Pfizer ve Moderna aşısı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 80 etki

AŞI GELİŞTİRİCİLERİNİN VERDİĞİ ETKİNLİK ORANLARIYLA ORANTILI

BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının klinik çalışmalarında aşıların etkinlik oranının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. Yapılan saha çalışmasında ise bu oranında yüzde 90 olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışmanın iki aşının etkinlik oranlarını ayrı ayrı ölçecek nitelikte yapılmadığı açıklandı.