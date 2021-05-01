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Hindistan'da koronavirüs hastaları yanarak can verdi!

Son dakika haberine göre; 'ın eyaletinde hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde bölgesinde bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Hindistan'da koronavirüs hastaları yanarak can verdi!

salgınının kontrolden çıktığı 'da bir kez daha yangın faciası yaşandı.

eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği 'nde yangın çıktığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi.

Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin korona virüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.


Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da eyaletinin başkenti 'deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hastane yaşamını yitirmişti. 23 Nisan'da ise bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

1- SALGIN NASIL PATLADI?

Birkaç ay öncesine kadar Hindistan, nüfusuna rağmen koronavirüs salgınına karşı görece iyi bir sınav veriyordu. Pandeminin başlangıcında uygulanan katı sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası vaka ve ölü sayıları, küçük nüfuslu ülkelerinin bile altında kalmıştı. Ancak kısıtlamaların kaldırılmasının ardından seçim kampanyaları ve dini toplanmalar milyonlarca insanı bir araya getirdi. Bahar aylarıyla birlikte de vakalarda patlama yaşandı.

2- HİNDİSTAN MUTANTI NEDİR?

Pek çok Hintli gelinen noktadan "çifte mutant" da denilen koronavirüsün B.1.617 adlı mutasyonunu sorumlu tutuyor. Kontrol altına alınması güç iki farklı genetik değişimi içerdiği için "çifte mutant" olarak adlandırılan B.1.617 gerçekte 13 farklı mutasyondan oluşuyor. COVID-19'ın bu versiyonu şu ana dek 17 ülkede görüldü.

3- ARTIŞ MUTANT VİRÜSTEN Mİ?

Ülkedeki vaka patlamasına bu mutasyonun sebep olduğunu söylemek için henüz erken ancak laboratuvar çalışmaları ile bu varyantın daha bulaşıcı olabileceği tespit edildi. Ülke genelinde, özellikle başkent 'de oldukça bulaşıcı olduğu bilinen versiyonu da görülüyor. Son değerlendirmeler, vakaların yüzde 90'ının mutasyonu olmadığına işaret ediyor.

4- AŞILAR İŞE YARIYOR MU?

Şu aşamada Hindistan varyantının aşıları etkisiz bıraktığına ya da hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Bu yönde hem ABD'li hem de İngiliz yetkililer açıklamalarda bulunarak aşıların etkinliğini teyit ettiler.

5- NİYE KONTROL EDİLEMİYOR?

1.36 milyar nüfuslu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastaneler yatak, ilaç ve oksijen talebine karşılık veremiyor. Bu da ölümlerin her geçen gün artmasına neden oluyor. Ayrıca ülkenin büyük bir coğrafyaya yayılmış olması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları da lojistik zorluklara neden oluyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, 1.3 milyarlık nüfusunun neden olduğu devasa iç talebi de karşılayamıyor. Ülkede ilk doz aşılarını olanların oranı sadece yüzde 9.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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