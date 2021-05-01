SON DAKİKA | Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kansere yenik düştü

BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU: AZERBAYCAN'IN VE ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.