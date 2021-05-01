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SON DAKİKA | Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kansere yenik düştü

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ’un 57 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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SON DAKİKA | Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kansere yenik düştü

SON DAKİKA | , 57 yaşında hayatını kaybetti.

Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ABD'nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu.

Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.

BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU: AZERBAYCAN'IN VE ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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