SON DAKİKA | Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kansere yenik düştü
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Azad Rahimov’un 57 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
SON DAKİKA | Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ABD'nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu.
Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.
BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU: AZERBAYCAN'IN VE ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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