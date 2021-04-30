Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hamlesi sonrası ABD'den yeni açıklama



İRAN İLE ANLAŞMANIN YAKINDA GELİP GELMEYECEĞİ BELİRSİZ

Sullivan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) görüşmelerinde önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Viyana'da müzakereler belirsiz bir noktada. İranlılar da dahil olmak üzere tüm tarafların yaptırımlardan kurtulma ve nükleer kısıtlamalar hakkında ciddi bir şekilde konuşmaya istekli olduğunu ve JCPOA'ya geri dönüş yolunu gördük fakat görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda hala belirsizlik var" ifadelerini kullandı.

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